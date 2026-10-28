Entidades públicas anuncian días libres y horarios durante festividades patrias

Con motivo de las festividades patrias de noviembre, distintas entidades e instituciones públicas de Panamá se preparan para suspender labores durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, mientras que otras adelantarán sus jornadas o aplicarán horarios especiales para facilitar la participación de sus funcionarios en las actividades conmemorativas.

De acuerdo a fuentes oficiales de las instituciones, las entidades que estarían cerradas por los días patrios son: los centros educativos oficiales, centros de salud y dependencias gubernamentales. Sin embargo, la aplicación de estas medidas dependerá de las disposiciones establecidas por cada entidad y de las necesidades de atención al público.

Algunas entidades ya habían organizado sus jornadas con anticipación. Tal es el caso de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), que ya habría pagado el día 2 de noviembre, mientras que otras instituciones como la Caja del Seguro Social que su personal administrativo laborarán únicamente hasta la 1:00 p.m., por lo que tampoco ofrecerán atención durante el resto de la jornada.