Entidades buscan fortalecer la seguridad turística en Panamá

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) sostuvo una reunión estratégica con los principales estamentos de seguridad del país —Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio Nacional de Migración, Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Ambiente— junto con representantes de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL).

El encuentro tuvo como objetivo definir acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad de los turistas en la ciudad capital y en los destinos del interior del país.

En un comunicado, la ATP informó que durante la sesión de trabajo se abordaron temas claves para garantizar una experiencia segura y confiable a los visitantes tales como:

• Exponer la situación actual y levantar un diagnóstico conjunto

• Acordar acciones de vigilancia y protección tanto para los turistas como para el patrimonio cultural del país.

• Definir un plan de continuidad operativa de la Oficina de Asistencia al Turista, que contemple el fortalecimiento de recursos humanos, tecnológicos y de comunicación.

• Establecer mecanismos de información y atención al visitante, incluyendo protocolos de reacción inmediata ante incidentes.

El subadministrador general de la ATP, Jorge Correa resaltó que “La seguridad es un elemento esencial para consolidar a Panamá como un destino turístico competitivo. La articulación con los estamentos de seguridad garantiza que nuestros visitantes puedan recorrer el país con confianza y tranquilidad”.