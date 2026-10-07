Enrique Lau Cortés comparece ante el SPA por presunto enriquecimiento ilícito

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, comparece este martes ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde se desarrolla una audiencia de solicitudes múltiples.

Lau Cortés fue aprehendido previamente y trasladado desde la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, para participar en la diligencia.

La investigación está relacionada con un presunto caso de enriquecimiento ilícito y un posible perjuicio económico al Estado estimado en 500 mil dólares, según datos del Ministerio Público.

Durante la audiencia, el tribunal deberá evaluar las solicitudes presentadas por las partes dentro del proceso.