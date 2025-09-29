$!¿Enfrentamientos entre dirigentes del movimiento sindical nacional?

Tres dirigentes se están disputando la hegemonía sindical sin ser ellos quienes realmente defiendan a los trabajadores, manifestó Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).

“En realidad, hay una componenda de este grupo de dirigentes de estas centrales que nunca luchan, pero que se alían a todos los gobiernos que llegan. Como es el caso de Marcos Allen, Aniano Pinzón y Julia Pinzón, que son personajes conocidos en el mundo sindical porque no defienden ninguno de los intereses de los trabajadores”, declaró Andrade.

El secretario de CONUSI indicó que ahora ha surgido un nuevo tema con los tres dirigentes mencionados, y es sobre los montos de los fondos del Seguro Educativo destinados a la capacitación sindical que está asignando el Ministerio de Trabajo.

“Se le ha entregado la mayoría de los recursos a estos que tienen menos membresía. La central de Aniano y Julia no tiene más afiliados que, por ejemplo, la CTRP y CONUSI”, agregó el sindicalista.