“Empleo 2.0” avanza hoy con miles de plazas de trabajo

06 de septiembre de 2025

El evento “Empleo 2.0” arrancó con fuerza desde las 8 de la mañana de hoy sábado, 6 de septiembre, en el Panama Convention Center, de Amador, Ciudad de Panamá.

Más de 80 empresas ofrecerán 10,000 plazas de trabajo en dos tandas, mañana y tarde, garantizando una atención ordenada, durante la actividad que está programada a finalizar a las 4 de la tarde.

Según cifras de la Alcaldía de Panamá, organizador de esta feria de empleo, se espera la participación de más de 27 mil personas, que fueron registradas a través de su sitio web.

En un mensaje en redes sociales, la comuna capitalina informó que “en la primera tanda de Empleo 2.0 [hasta las 12 mediodía] se entregaron más de 4,000 cintillos y se brindó atención a más de 150 personas con discapacidad, reafirmando el compromiso con la inclusión y el acceso a oportunidades laborales”.

Uno de los momentos que captaron la atención durante el evento fue cuando Katherine, una mujer de 35 años proveniente del sector de Felipillo, que llegó la noche del viernes a las inmediaciones de la feria, fue la primera en entrar al recinto y luego se convirtió en la primera persona contratada. Se conoció que empezará a laborar el próximo lunes.

