Empieza a salir lista de dueños de libretas de lotería

Sobre el particular, el presidente José Raúl Mulino también se pronunció. “Yo le dije que lo publicara... los que tienen tendrán que excusarse y dar las explicaciones de por qué tienen una o varias libretas”, dijo.

Jaramillo dijo que antes de que termine esta semana se conocerá la lista completa de los dueños. “Se ha avanzado en un 30% en este tema. En nuestra web está la lista de los billeteros, lo que se ha subido a la fecha, de aquí al día miércoles debemos tener todo completo”, explicó la directora, quien resaltó que “ha demorado un poco por el sistema, no contamos con algo sólido. Nos costó mucho la elaboración de la página web nueva y suministrar todo lo que por ley se exige”.

La directora de la Lotería Saquina Jaramillo reiteró que el futuro de los juegos electrónicos se mantiene incierto, porque en la Corte Suprema de Justicia se encuentran dos demandas de nulidad.

Además, Jaramillo agregó que esta modalidad de sorteos (Lotto y Pega 3) no han representado ganancias. “De estos juegos no hay pago de utilidades al Estado, por ley se debe realizar aportes anualmente, y de estos, desde octubre de 2023, no se ha podido rendir contribución”, expresó.