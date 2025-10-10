Emiten aviso de vigilancia por vientos y oleaje en el Caribe panameño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por vientos y oleaje en el Caribe panameño, válido hasta las 11:59 p.m., del 14 de octubre de 2025.

El informe establece condiciones marítimas adversas en el Caribe Occidental, con olas de alturas de 0.5 a 1.0 metros y vientos de 5 a 15 kilómetros por hora. En el Caribe Central, se espera olas de 0.4 a 1.0 metros con períodos de 8 a 10 segundos.

Las autoridades piden a los bañistas y embarcaciones elevar al máximo las medidas de precaución.