Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, válido desde las 12:00 a. m. del lunes 23 de febrero hasta las 11:59 p. m. del 25 de febrero de 2026.

Las áreas bajo vigilancia son las provincias de Colón, Darién, Chiriquí, Panamá y Bocas del Toro; las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan (Cémaco y Sambú) y Guna Yala; el norte de Veraguas, Coclé y Panamá Oeste.

“Con el ingreso de un sistema frontal sobre la cuenca del Caribe, se prevé un aumento de los vientos de componente norte en el istmo. Por otro lado, la actividad de un sistema de baja presión en el noroccidente de Colombia producirá un incremento de las lluvias y aguaceros, de intermitentes a frecuentes, en gran parte de la vertiente del Caribe, la cordillera Central, el sector norte del Pacífico y la región oriental, especialmente los días 23 y 24 de febrero”, detalla el informe.

Las autoridades precisaron que estos episodios de lluvia pueden estar acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento. Debido a estas condiciones climáticas adversas, el Ministerio de Educación (Meduca) suspendió los vuelos de traslado de docentes hacia Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.