Nacionales

Emiten aviso de vigilancia por índices de radiación elevados hasta el 18 de febrero

Redacción Web
16 de febrero de 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B de niveles elevados a extremos en todo el país. “Durante los próximos días se prevé que se mantenga una menor cobertura nubosa y un ambiente seco; este patrón favorecerá una mayor incidencia de la radiación solar, lo que dará lugar a índices de radiación UV-B de muy altos a extremos en la región occidental y central de la vertiente del Pacífico panameño”, reveló el informe del IMHPA.

La entidad detalló que en la vertiente del Caribe, Darién, Panamá y Panamá Oeste los niveles de riesgo e índice UV-B serán de altos (6-7) a muy altos (8-10); mientras que para Coclé, Herrera, Los Santos, el centro y sur de Veraguas y Chiriquí, los niveles serán de muy altos (8-10) a extremos (11+).

Bajo estas condiciones, estar directamente expuesto al sol por corto tiempo puede generar enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras en la piel.

