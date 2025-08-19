Embajador de Israel en Panamá entregó copia de cartas credenciales

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen presentó este martes, 19 de agosto, copia de estilo de sus cartas credenciales ante el canciller Javier Martínez-Acha.

Ambos funcionarios, expresaron su deseo de seguir estrechando las relaciones de cooperación y amistad que unen a Israel y Panamá.

El diplomático Cohen, fue nombrado en enero de este año y desde el jueves, 7 de agosto, inició su misión oficialmente.

Cohen ha sido embajador de tres países en Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Además, como alto funcionario de la cancillería israelí ha representado al país en foros internacionales, como la asamblea anual de la Organización de los Estados Americanos.