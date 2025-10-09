Embajador de España destaca la fortaleza de las relaciones bilaterales con Panamá

El embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández, destacó este miércoles 10 de octubre la solidez y la proyección estratégica de las relaciones bilaterales entre ambos países, calificándolas como “óptimas” y basadas en principios compartidos de democracia, libertad y cooperación económica.

Durante una conferencia de prensa, el diplomático anunció que España y Panamá trabajan actualmente en la negociación de un Tratado General de Amistad, que sustituirá un acuerdo firmado en 1953. A diferencia del documento original, centrado exclusivamente en la resolución pacífica de controversias, este nuevo instrumento ampliará la cooperación política, económica, cultural y de desarrollo.

“España aspira a ser un aliado estratégico de Panamá. Queremos actualizar el marco de cooperación para responder a los retos y oportunidades actuales de ambos países”, afirmó Palacios Fernández.

El embajador también resaltó los recientes hitos en la relación bilateral, entre ellos la visita en mayo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, a bordo del cual se encontraba la princesa de Asturias. Además, recordó que, en julio, en Sevilla, el presidente José Raúl Mulino sostuvo encuentros con el presidente del Gobierno español y con Su Majestad el Rey de España, fortaleciendo los lazos políticos entre ambas naciones.

En el ámbito económico, Palacios Fernández subrayó la presencia de más de 150 empresas españolas en Panamá, con una inversión acumulada que supera los 2,500 millones de euros, generando alrededor de 11 mil empleos en el país.

“Nuestra relación económica se basa en reglas justas y en la construcción de puentes entre bloques, lo que refuerza un comercio internacional estable y beneficioso para ambas partes”, indicó.

Como parte de esta agenda de fortalecimiento, cuatro ministros panameños —de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Comercio e Industrias y de Trabajo — participan hoy en un foro económico bilateral, cuyo objetivo es potenciar aún más la cooperación económica y las oportunidades de inversión.

Finalmente, el embajador reiteró que la relación entre Panamá y España se sustenta en valores compartidos: la democracia representativa, el respeto al derecho internacional y una economía social de mercado.