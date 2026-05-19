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Embajador de EE.UU. en entrega de anteojos del programa “Ver y Oír”

Embajador de EE.UU. en entrega de anteojos del programa “Ver y Oír”
ML | Colocan anteojos.
Redacción Metro Libre
19 de mayo de 2026

ML | El embajador de Estados Unidos Kevin Marino Cabrera, participó junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino y Operación Sonrisa en la entrega de anteojos a niños panameños mediante el programa “Ver y Oír”.

La iniciativa forma parte de una cooperación de seguridad ampliada con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que contempla la donación de 800 pares de lentes para finales de 2026, mencionó el embajador.

Además, destacó que el programa avanza “gracias a la cooperación de seguridad ampliada bajo los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino”. Agregó: “Un sólido liderazgo estadounidense que ofrece resultados reales y promueve los intereses de EE.UU. en la región”.

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