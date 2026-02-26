Embajada de Estados Unidos y AMUPA capacitan a emprendedores de Herrera en gestión de riesgos

Unos cuarenta emprendedores de Herrera participaron en un taller especializado sobre Gestión Integral de Riesgo y Economía Circular, organizado por la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) y la Embajada de los Estados Unidos, a través del Programa Regional de Asistencia para Desastres en Latinoamérica (RDAP).

El director ejecutivo de AMUPA, Jorge Panay, señaló que la iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas de los pequeños negocios para afrontar eventos críticos. “Esta iniciativa pretende fortalecer las capacidades técnicas de emprendedores en sectores claves, para que mantengan funciones críticas y retomen operaciones rápidamente luego de una crisis causada por eventos naturales o humanas”, afirmó.

Añadió que uno de los propósitos del gremio es apoyar a los emprendedores: “Durante este taller se les enseñará cómo sostener su emprendimiento al momento que se presente una crisis”.

Por su parte, Manuel Santana, representante del Programa Regional de Asistencia para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos, explicó que durante los dos días de trabajo se abordan contenidos esenciales para fortalecer la economía local, como conocimiento del territorio y sus riesgos, comportamiento del consumidor en situaciones de crisis, optimización de recursos, ruta de protección del emprendimiento y economía circular.

“La actividad busca consolidar un modelo replicable en otros territorios del país, integrando gestión del riesgo, continuidad del negocio y economía circular para construir municipios más seguros, resilientes y prósperos”, afirmó.