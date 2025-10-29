El TAFP y el Órgano Judicial firman acuerdo para fortalecer programas de investigación

El Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) y el Órgano Judicial (OJ) suscribieron un Convenio Marco de Cooperación que permitirá desarrollar programas conjuntos de investigación.

Además, el acuerdo autoriza el intercambio de información, la organización de congresos y capacitaciones, así como el fortalecimiento del Sistema Automatizado de Gestión Judicial.

“Todo ello con el propósito de garantizar procesos más transparentes, ágiles y confiables tanto en la administración de justicia como en los procedimientos administrativos del sector público”, informó el Órgano Judicial en un comunicado.

Mencionaron que el acuerdo, firmado por la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, y el magistrado presidente del TAFP, Carlos Ayala Montero, busca además “unir esfuerzos técnicos, académicos y tecnológicos entre ambas entidades para elevar la eficiencia, la formación del recurso humano y la calidad del servicio a la ciudadanía”.

Con esta alianza, el Órgano Judicial y el Tribunal Administrativo de la Función Pública consolidan un frente común en defensa del Estado de Derecho y la confianza pública, reafirmando que la justicia y la transparencia no son solo valores institucionales, sino compromisos concretos con el país, concluyeron en el escrito.