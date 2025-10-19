El SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias hasta el 21 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), informó que en base a pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), mantiene un aviso de prevención por Iluvias significativas con tormentas en gran parte del territorio nacional, desde las 12:00 a.m. del 19 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 21 de octubre de 2025.

De acuerdo con los análisis meteorológicos, se prevé la intensificación de los vientos del sur y el fortalecimiento de la Baja de Panamá, lo que favorecerá un incremento en la humedad y la inestabilidad atmosférica, propiciando condiciones para Iluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Las áreas bajo aviso son Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Comarca Ngäbe-Buglé, Los Santos, Herrera, Colón, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y comarcas Emberá y Guna Yala. r

Entre los posibles impactos están: crecidas o desbordes de ríos y quebradas. Inundaciones urbanas o rurales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento y caída de árboles.

Se estiman acumulados significativos de Iluvia entre 60 y 125 mm o más, mientras que en el resto del país se prevén montos menores, pero con condiciones de Iluvias intermitentes.

EI SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales evitar cruzar ríos o quebradas con niveles altos, y reportar cualquier emergencia a la línea 520-44291911. Asimismo vigilar a los niños y personas con discapacidad y refugiar a sus mascotas.