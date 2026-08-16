El SINAPROC declara Alerta Verde por lluvias en Bocas del Toro, comarca Ngäbe-Buglé y región Naso Tjër Di

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) declaró Alerta Verde por lluvias, tormentas y ráfagas de viento a partir de las 6:00 p.m. de este domingo 16 de agosto de 2026 para sectores de la provincia de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la región Naso Tjër Di.

La medida se adopta con base en el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) que mantiene un escenario favorable para lluvias de variada intensidad, algunas acompañadas de tormentas, capaces de generar incrementos rápidos de los caudales de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra.

La Alerta Verde comprende los distritos de Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro; Jirondai y Kankintú en la comarca Ngäbe-Buglé; y el territorio completo de la región Naso Tjër Di.

El SINAPROC recomienda a la población evitar realizar actividades acuáticas mientras permanezca vigente la alerta, no acudir a ríos, quebradas, lagos ni playas, no intentar cruzar ríos o quebradas que presenten aumento de caudal, activar y revisar el plan de emergencia familiar, laboral o escolar, y mantenerse informado a través de las redes sociales oficiales y fuentes confiables.

Ante cualquier incidente o situación de emergencia se debe llamar al 911 o al 520-4426. La declaratoria entrará en vigencia a las 6:00 p.m. del domingo 16 de agosto de 2026 y se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas sean consideradas estables por el personal idóneo del IMHPA.