El SINAPROC anuncia radiación extrema en el país hasta el 20 de abril

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, en atención al aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se registran índices de radiación elevados a extremos en gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia en ambas vertientes del país hasta el 20 de abril de 2026.

En ese sentido, la entidad advirtió que estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, como irritación en la piel, enrojecimiento y quemaduras solares, producto de la exposición prolongada a la radiación solar.

Por ello, el SINAPROC emitió una serie de recomendaciones a la población, entre las que destacan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m., y 3:00 p.m., así como el uso de protector solar con alto factor de protección. Asimismo, recienda utilizar ropa adecuada como mangas largas, sombrero de ala ancha y lentes con protección UV, además de mantenerse bien hidratado durante el día.

De igual forma, pidió especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como evitar actividades físicas prolongadas al aire libre en horas de mayor radiación.

Finalmente, el SINAPROC exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas preventivas necesarias para reducir riesgos a la salud.