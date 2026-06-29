El reto de recuperar los espacios públicos

Los representantes del distrito de Panamá han impulsado un plan de recuperación de espacios públicos, que incluye la rehabilitación de aceras y el desalojo de estructuras de locales comerciales que obstruían la servidumbre pública.

La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, informó que “el plan contempla la renovación y construcción de aceras, debido a que en varios puntos estas están siendo ocupadas por vehículos de comercios y edificios privados, obligando a los peatones a caminar por la calle, lo que representa un riesgo”.

En tanto, el representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, destacó que “gracias al trabajo conjunto con el MOP, hemos logrado recuperar espacios públicos que hoy vuelven a estar al servicio de nuestros vecinos, porque sabemos lo importantes que son para la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de la comunidad”.

Por su parte, César Kiamco, representante del corregimiento de Bella Vista, indicó que la Calle 50 atravesará un proceso de renovación urbana que incluye mejoras en aceras, arborización y mobiliario urbano, cuyos pliegos ya fueron publicados en Panamá Compra.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, también ha centrado esfuerzos en la recuperación de espacios públicos. Según información del Municipio de Panamá, avanzan las obras urbanísticas en la 5 de Mayo, la Avenida 3 de Noviembre y la Calle Estudiante.

A pesar de los trabajos de recuperación de estos espacios públicos gestionados por las autoridades locales, la problemática sigue en algunos puntos de la ciudad, como San Francisco y Bella Vista, ya que a diario se ven automóviles estacionados sobre las aceras, de acuerdo con denuncias ciudadanas.

En este sentido, desde la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), informaron que, “para agilizar la movilidad urbana, liberar las aceras y devolver el libre tránsito a peatones y conductores, la entidad mantiene activos los operativos ‘Mal Parqueados’. Esta última jornada en los corregimientos de San Francisco y Ancón dejó un saldo de 134 infracciones aplicadas”.