El embajador de Israel habló sobre el conflicto que se inició el pasado 28 de febrero entre su país e Irán y destaca que “la amenaza no es solo contra Israel, sino contra todo Occidente”

04 de marzo de 2026

“El régimen iraní debe terminar su papel en la historia. Irán debe regresar al pueblo iraní”. Con esta reflexión, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, se refirió a la situación que atraviesa Oriente Medio.

Para el diplomático, el conflicto actual debe entenderse en su contexto histórico. Señaló que desde 1979 la República Islámica de Irán mantiene una postura hostil contra Israel y recordó que en las calles iraníes se escucha “muerte a Israel, muerte a América”. “Cuando una entidad llama muerte a Israel, nosotros tomamos esta amenaza en serio y para nosotros Irán es una amenaza existencial”. Añadió que Israel se apoya en Estados Unidos, “nuestro gran amigo y aliado”.

Cohen sostuvo que Irán busca adquirir armas nucleares y desarrolla misiles balísticos de largo alcance que representan “una amenaza no solo regional, sino mundial”. También calificó a Irán como “el exportador número uno en el mundo por muchos años del terrorismo”, al señalar su respaldo a grupos como Hezbolá y Hamás.

Consultado sobre la comunidad internacional, indicó que “la gran mayoría... no entiende esta amenaza y este peligro”. Recordó el acuerdo nuclear firmado en 2015 bajo el presidente Barack Obama y sostuvo que Irán declara que su programa nuclear es civil, “pero no es verdad”.

Defensa, resiliencia y guerra informativa

ml | Consultado sobre si la comunidad internacional subestimó el programa nuclear iraní, el embajador Cohen dijo que muchos países no dimensionaron el riesgo. Recordó el acuerdo nuclear firmado en 2015 bajo la administración de Barack Obama y sostuvo que Irán nunca fue transparente. “Israel y Estados Unidos entendieron la amenaza; otros prefirieron creer que era solo para fines civiles”.

En el terreno interno, destacó la resiliencia israelí ante los ataques con misiles. El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro ha interceptado la mayoría de los proyectiles, aunque reconoció que no es infalible. Hasta el momento, confirmó diez fallecidos y varios heridos, además de miles de ciudadanos afectados psicológicamente.

Sobre la guerra informativa, advirtió que la inteligencia artificial y las noticias falsas se han convertido en un frente adicional, con la circulación de videos manipulados y acusaciones infundadas que buscan deslegitimar a Israel. “Es una batalla por la verdad”, señaló, confiando en que los líderes y medios responsables distingan entre hechos y propaganda.

“Aprovecho para llamar a la comunidad internacional de romper relaciones diplomáticas con este régimen asesino”
“El gobierno panameño condenó en términos más enérgicos a Irán en su ataque a los países del Golfo”
