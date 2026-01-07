“El pueblo venezolano se expresó en el 2024”, Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que “el pueblo venezolano se expresó de manera clara en las urnas en el 2024 y ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras responsables del colapso institucional del país”.

En un discurso que el mandatario dio durante la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, en donde también rememoró lo vivido en Panamá en 1989, tras la invasión de Estados Unidos para la capturar al general Manuel Antonio Noriega, destacó que “contrario a las presiones del momento”, el equipo que lideró la transición del país hacia la democracia se apegó a la posición de “o se respetaba la elección del 7 de mayo del 1989 o no había transacción posible”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo se refirió a una conversación que sostuvo con la líder opositora María Corina Machado el pasado domingo, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, “le expresé que debía mantenerse intransigente en la defensa del mandato del pueblo; no hay marcha atrás y no te vas a equivocar”.