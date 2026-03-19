$!El proceso de disolución del Suntracs avanza en tribunal

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La ministra de Trabajo Jackeline Muñoz anunció el 17 de julio del 2025, sobre la presentación de una demanda solicitando la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).'Hoy comunico al país que hemos presentado una demanda donde solicitamos la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs)', declaró la ministra en conferencia de prensa.Muñoz, expresó en su momento 'esta decisión es el resultado riguroso de un análisis jurídico y técnico con base a la legislación laboral vigente'.