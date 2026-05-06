El presidente de Israel, Isaac Herzog, llega a Panamá

En la mañana de este miércoles, 6 de mayo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, llegó a suelo panameño, donde fue recibido por el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el embajador de Israel en Panamá Mattanya Cohen.

Es la primera visita de un mandatario de esa nación en nuestra historia.

Durante su estancia, Herzog mantendrá una reunión de alto nivel con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y miembros de su gabinete. El encuentro busca dar seguimiento a los acuerdos alcanzados previamente en el Foro Económico Mundial de Davos para fortalecer la “relación estratégica entre Israel y Panamá”.

De acuerdo con el reporte, la agenda oficial incluye un recorrido por el Canal de Panamá. Asimismo, el mandatario dedicará un espacio para compartir con líderes y miembros de la comunidad judía local, reforzando los vínculos culturales y sociales existentes.