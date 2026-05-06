Inflación registra leve alza, según economistas

El aumento en los precios del combustible debido a la guerra en Medio Oriente, está elevando los precios de algunos alimentos y productos de primera necesidad, empujando al alza la tasa de inflación en el país, explicaron economistas.

El más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), detalla que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación mensual de 0.9%, con relación al mes de febrero.

En este contexto, economistas aseguraron que sectores como servicios, restaurantes, alimentos, fletes marítimos y transporte, ya reportan incrementos en sus costos operativos, los cuales se trasladan al consumidor final.

El economista Luis Morán, aseguró que “la inflación ha reflejado aumento en rubros como combustibles, alimentos y productos básicos. Afectando el poder adquisitivo de la economía del hogar”. Además genera “menor capacidad de compra y baja en el consumo, por lo que es clave generar empleos formales y dinamizar la economía con inversión adecuada y reducir dependencia del petróleo, que representa una inflación importada, para nuestro país”.

El especialista Patricio Mosquera, indicó que “Panamá no enfrenta hoy un escenario de alta inflación, pero el dato más reciente sí muestra una presión relevante de costos. El IPC Nacional Urbano aumentó 0.9% mensual, impulsado por el componente de transporte y el alza del combustible”.

Mosquera explicó que “el combustible tiene un efecto transversal; encarece la movilidad, eleva los costos logísticos y puede trasladarse gradualmente a alimentos, servicios y otros bienes de consumo”. Añadió que, “en la práctica, muchas familias perciben una pérdida del poder adquisitivo, ya que con el mismo ingreso les alcanza menos”.

Mientras, el economista Augusto García, señaló que “el alza en el precio del combustible tiene un efecto multiplicador sobre los precios de la economía en su totalidad, ya que es la base de la producción de bienes y servicios”.

García manifestó que “el alza del petróleo produce un incremento de precio de los alimentos, del transporte, de la energía eléctrica y de todos los bienes servicios que más utilizamos. En este momento sí hay un incremento importante de la inflación”.

René Quevedo, consultor empresarial, señaló que “Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales (80% en el interior) y depende del combustible importado, por lo que es vulnerable al alza del petróleo desde la guerra en Medio Oriente, con impacto inflacionario inmediato”.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aseguró que “aún no se refleja una inflación como tal, salvo en el rubro del gasto en combustible que asumen las familias panameñas”.

Chapman explicó que, “hemos tomado medidas para evitar que el resto de los productos de la economía sufra esa presión; en alimentos, productos de primera necesidad y transporte público hemos logrado mitigar este impacto”.

El ministro concluyó que “estamos viviendo momentos de gran incertidumbre e inestabilidad, y esperamos que esta situación pueda superarse”.