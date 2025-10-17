$!El Parque Metropolitano, atracción cerca de la ciudad

A tan solo minutos del centro de la ciudad se encuentra un verdadero tesoro natural: el Parque Nacional Metropolitano, un refugio ecológico que combina biodiversidad, historia y vistas panorámicas únicas. Con una extensión de 232 hectáreas, este parque es considerado uno de los pocos bosques tropicales ubicados dentro de una capital en América Latina.

“Contamos con una variedad y diversidad biológica de flora y fauna”, destacó Juan Carlos Correa, jefe del Departamento de Turismo del Parque Metropolitano, quien explicó que este espacio no solo es visitado por turistas, sino también por cientos de residentes que buscan un respiro de la vida urbana.

Correa destacó que el lugar ofrece tres miradores naturales, dos con vista directa hacia la ciudad y uno hacia el bosque tropical. Uno de los puntos más emblemáticos es el Cerro Cedro, que se eleva aproximadamente a 160 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de la ciudad después del Cerro Ancón.

Asimismo mencionó que el parque alberga unas 418 especies de animales registradas, entre aves, mamíferos, reptiles, lo que lo convierte en un punto estratégico para la educación ambiental, la observación científica y el ecoturismo. Muchos aprovechan el entorno para tomar fotografías, realizar caminatas ecológicas y actividades recreativas al aire libre.