El notable rescate de Baruma: un puma que recupera la esperanza en Panamá

Tras 15 años de vivir en un confinamiento insalubre y estresante, Baruma, un majestuoso puma, ha encontrado una segunda oportunidad. Este felino, que languidecía en una jaula inadecuada en Jacú, Chiriquí, ha sido rescatado y trasladado al Jardín Botánico Summit de la Alcaldía de Panamá, donde su transformación ha cautivado a todos.

El rescate de Baruma pone de manifiesto las graves consecuencias del cautiverio para los animales silvestres. La Dra. Isabelle Beuret del Jardín Botánico Summit describió el estado del puma al momento de su rescate: “Estaba en una pocilga, sin saber qué hacer. La situación le generaba un estrés enorme”. Su condición física era alarmante: con un peso de apenas 67 libras, estaba muy por debajo de las 80 libras que se consideran normales para su especie.

Un nuevo semblante para BarumaEl equipo de rescate, coordinado por MiAmbiente y el Jardín Botánico Summit, trabajó en conjunto para garantizar la seguridad y el bienestar del puma durante el traslado. Una vez en su nuevo hogar, Baruma comenzó a cambiar de inmediato. La Dra. Beuret confirma que el recinto especializado y amplio ha hecho maravillas en su estado de ánimo. “Desde que ingresó en el área, su semblante cambió por completo”, afirmó.

Hoy, Baruma no solo está más tranquilo, sino que también ha iniciado su recuperación física. Ha empezado a ganar peso y, por primera vez en años, se siente cómodo en un ambiente que le permite un desarrollo pleno.

La Alcaldía de Panamá invita a la comunidad a visitar el Jardín Botánico Summit para ver de cerca la rehabilitación de Baruma. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de proteger a la fauna silvestre y de brindar a estos animales las condiciones que merecen para vivir una vida digna.