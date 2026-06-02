El Minsa suspende temporalmente cirugías programadas en hospital de Chitré por trabajos en dos quirófanos

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la suspensión temporal del programa de cirugías programadas en el Hospital Cecilio A. Castillero, en Chitré, debido a condiciones que requieren intervenciones correctivas en dos de sus quirófanos.

Según informó la entidad, la medida fue adoptada de manera preventiva para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de salud, mientras se realizan las adecuaciones necesarias en las áreas afectadas.

De acuerdo con el Minsa, la decisión responde a la necesidad de que los quirófanos cumplan plenamente con las condiciones ambientales, técnicas y epidemiológicas exigidas para la atención quirúrgica.

La institución indicó que la suspensión forma parte de las acciones de prevención y control de infecciones mientras se ejecutan las correcciones y se desarrollan las evaluaciones técnicas correspondientes para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.

Pese a la suspensión de las cirugías electivas, el hospital mantendrá habilitado el quirófano número uno exclusivamente para la atención de procedimientos de urgencia.

La entidad precisó que esta sala será sometida previamente a una limpieza profunda y desinfección terminal, además de mantenerse bajo vigilancia epidemiológica permanente y estrictos protocolos de bioseguridad.

Como parte de las acciones correctivas, personal de la Dirección de Infraestructura en Salud realizará diagnósticos y trabajos de reparación en el sistema de climatización de los dos quirófanos afectados.

El Ministerio de Salud señaló que el programa quirúrgico será reanudado una vez concluyan las reparaciones y las evaluaciones técnicas certifiquen que las instalaciones reúnen las condiciones necesarias para brindar atención segura a los pacientes.

Hasta el momento, la institución no ha informado cuántas cirugías programadas podrían verse afectadas por la medida ni el tiempo estimado que permanecerán suspendidos los procedimientos electivos.