El Minsa reporta 54 muertes por influenza y más de 3,100 casos de dengue en lo que va de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las muertes por influenza continúan en aumento en el país, al registrar 54 defunciones en lo que va de 2026, mientras que los casos de dengue ya superan los 3,100 a nivel nacional.

El más reciente informe epidemiológico, correspondiente a la semana 23, también refleja la persistencia de enfermedades como la malaria y la leishmaniasis, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a reforzar la vacunación y las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio.

El Minsa indicó que el 61.1% de las muertes corresponde a personas de 65 años y más, mientras que el 13% se registró en menores de un año. Además, destacó que el 100% de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual y el 82% tampoco había recibido la inmunización de la temporada 2025. El 81.5% de las víctimas presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con la edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En cuanto al síndrome gripal, durante la semana se notificaron 970 casos, para un acumulado de 19,246 en lo que va del año, mientras que las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 416 casos en la semana y 8,302 casos acumulados en 2026.

Respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, el dengue continúa siendo una de las de mayor incidencia. Hasta la semana epidemiológica 23 se han confirmado 3,122 casos a nivel nacional. De estos, 2,728 corresponden a dengue sin signos de alarma, 374 presentan signos de alarma y 20 han sido clasificados como dengue grave. Además, se mantienen 10 defunciones asociadas a esta enfermedad.

En materia de malaria, las autoridades sanitarias notificaron y actualizaron 68 casos durante la semana, elevando el acumulado anual a 4,373 personas afectadas.

El informe también señala que en lo que va del año se ha confirmado el primer caso de zika, correspondiente a una notificación de la semana anterior. En contraste, durante la semana 23 no se registraron nuevos casos de chikungunya, por lo que el acumulado anual permanece en cuatro casos.

La leishmaniasis mantiene una importante circulación en el país, con 86 nuevos casos reportados durante la semana y un acumulado de 1,295 casos en 2026.

En cuanto a otras enfermedades bajo vigilancia, el Ministerio de Salud informó que no se notificaron nuevos casos de fiebre por virus Oropouche, manteniéndose un acumulado de siete casos en el año. Tampoco se reportaron nuevos casos de fiebre por hantavirus ni de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, cuyos acumulados son de 11 y 10 casos, respectivamente.

De igual forma, no se registraron nuevos casos de leptospirosis durante la semana, manteniéndose un total de 22 casos en lo que va del año.

En relación con el gusano barrenador en humanos, el informe actualiza que en la semana epidemiológica 21 se notificaron dos nuevos casos, para un acumulado de 54 casos durante 2026.

Finalmente, el Departamento de Epidemiología informó que durante la semana epidemiológica 23 no se confirmaron nuevos casos de viruela símica (Mpox), por lo que el acumulado anual permanece en seis casos.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, completar los esquemas de vacunación, eliminar los criaderos de mosquitos y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas compatibles con estas enfermedades.