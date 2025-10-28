El MINSA de San Miguelito reforzará operativos sanitarios durante las fiestas patrias

La Región de Salud de San Miguelito se mantendrá en “alerta verde” ante cualquier eventualidad durante los desfiles y actividades patrias, con el fin de garantizar la salud y seguridad de la población, a través de un operativo que arranca a partir de las 6:00 p.m. del 31 de octubre hasta el 6 de noviembre, y luego, del 7 al 11 de noviembre.

Así lo informó hoy, 28 de octubre, la directora regional de Ministerio de Salud (MINSA) en San Miguelito, Yaviletsy Centella Polanco, a través de una conferencia de prensa en la sede de la entidad en ese distrito.

La funcionaria explicó que más de 100 trabajadores de salud estarán desplegados en distintos puntos, incluyendo personal de control de vectores, protección de alimentos, calidad del agua, saneamiento ambiental, médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, quienes laborarán durante los días festivos para ofrecer atención oportuna y de calidad.

El sistema de ambulancias regional estará operativo de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., con sede en el Centro de Salud de Torrijos Carter. Además, los centros de salud de Torrijos Carter y Amelia Denis de Icaza atenderán de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., de lunes a domingo; mientras que los de Nuevo Veranillo y Cerro Batea brindarán atención este sábado 1 de noviembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Centella Polanco subrayó que se mantendrá coordinación permanente con los estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y el sistema 311, para atender cualquier emergencia.

Asimismo, advirtió que el MINSA será estricto en la vigilancia sanitaria, tanto en los puestos de venta de alimentos como en el monitoreo de la calidad del agua. También recordó el cumplimiento de la normativa del control del tabaco, que prohíbe fumar en áreas abiertas y cerradas.

Finalmente, la directora regional recomendó a la ciudadanía elegir cuidadosamente los alimentos que consuman durante las rutas de los desfiles patrios y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma o malestar.