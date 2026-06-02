El Minsa aprueba formularios y certificación médica para registro de usuarios de cannabis medicinal

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó en la Gaceta Oficial una resolución que aprueba el formulario para usuarios de cannabis medicinal y acompañantes autorizados, así como la certificación médica que será requerida para acceder a tratamientos con estos productos en Panamá.

La medida forma parte del proceso de implementación del marco regulatorio para el uso terapéutico del cannabis medicinal y establece los requisitos que deberán cumplir los pacientes para registrarse y adquirir los medicamentos en establecimientos autorizados.

El formulario consta de dos secciones. La primera está destinada a los datos personales del paciente, mientras que la segunda deberá completarse únicamente cuando se requiera un acompañante autorizado, ya sea el padre, la madre con patria potestad o un tutor designado por un tribunal competente.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, explicó que el documento fue elaborado con el apoyo de organizaciones relacionadas con el tema.

”El documento fue elaborado en conjunto con asociaciones vinculadas al tema, con el propósito de contar con una herramienta integral que incluya información sobre los síntomas del paciente, su edad, el médico tratante y la indicación terapéutica correspondiente”, señaló.

La resolución establece además que cuando un paciente reciba prescripción de más de un producto de cannabis medicinal, deberá completarse un anexo por cada medicamento indicado.

En cuanto a la certificación médica, el documento deberá ser emitido por un médico idóneo reconocido por el Consejo Técnico de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Entre los datos requeridos figuran la identificación del paciente y del médico tratante, el diagnóstico que sustenta el tratamiento, la dosis prescrita, la frecuencia y duración del uso, la forma farmacéutica, la vía de administración y las comorbilidades existentes.

El director de Informática del Minsa, Eduardo Amado, indicó que la certificación médica será un requisito indispensable para iniciar el trámite de registro.

”Una vez obtenida la certificación médica, el paciente podrá completar el formulario con sus datos generales. Posteriormente, la información pasará por un proceso de verificación y, de ser aprobada, se emitirá un carné que le permitirá adquirir los medicamentos en las farmacias autorizadas para su distribución”, explicó.

Según informó la entidad, los formularios, la certificación médica y las instrucciones para completar el proceso estarán disponibles próximamente en el sitio web del Ministerio de Salud.