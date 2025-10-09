El Ministerio de Seguridad pagará prima de antigüedad con ahorros

Un ahorro presupuestario de entre 5 y 7 millones de dólares, antes de finalizar este año, será destinado para cumplir con el pago de las primas de antigüedad a policías jubilados de la Fuerza Pública, informaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“A partir de enero de 2026, el MEF asignará un promedio de dos millones de dólares mensuales” para cumplir con este compromiso, según se acordó durante la reunión sostenida con representantes del MEF y directores de los estamentos de seguridad y dirigentes de los policías jubilados.

También se acordó que tanto en las entidades del Ministerio de Seguridad como en los estamentos de seguridad se deben establecer oficinas de prima de antigüedad para atender los casos de policías jubilados y del personal administrativo.