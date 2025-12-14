El Ministerio de Ambiente realiza jornada de limpieza en el Parque Nacional Soberanía

El Ministerio de Ambiente informó que, con el objetivo de proteger la fauna silvestre y preservar la integridad ecológica del Parque Nacional Soberanía, se llevó a cabo una jornada de limpieza este sábado 13 de diciembre en la vía Forestal (antigua Madden), identificada como un punto crítico por la acumulación inadecuada de residuos.

Durante la actividad, un total de 46 voluntarios de distintas instituciones y organizaciones aliadas participaron en la recolección de desechos, principalmente plásticos de un solo uso y envoltorios de alimentos, retirados de ambos márgenes de la carretera. Como resultado, se logró recolectar aproximadamente 600 bolsas de basura, contribuyendo a un entorno más seguro para la vida silvestre del área protegida.

El Ministerio de Ambiente destacó que estas acciones reflejan la importancia del trabajo conjunto entre entidades públicas, organizaciones y voluntarios para la conservación de las áreas protegidas y la protección del patrimonio natural del país.