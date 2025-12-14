El Metro de Panamá anuncia que extenderá su horario por desfile de Navidad

El Metro de Panamá anunció que este domingo 14 de diciembre operará de manera extendida hasta las 12:00 a.m., como parte de las medidas adoptadas para facilitar la movilización de quienes participarán en el desfile de Navidad en la ciudad capital.

Según informó la entidad, la ampliación del horario busca ofrecer una alternativa de transporte segura y eficiente durante la jornada festiva, al tiempo que contribuye a mejorar el flujo vehicular en las áreas cercanas al evento.

Asimismo, el Metro exhortó a los usuarios a organizar con anticipación su regreso a casa, utilizar el Metro de Panamá como principal medio de transporte y atender las recomendaciones del personal operativo y de seguridad presente en estaciones y trenes.