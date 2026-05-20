El Meduca presenta una nueva denuncia por presuntos diplomas falsos vinculados a una universidad en Chiriquí

Una nueva denuncia ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir, fue presentada por personal del Ministerio de Educación (Meduca).

El caso podría involucrar a aproximadamente 80 supuestos docentes vinculados al sistema educativo en distintas regiones del país. De acuerdo con la información preliminar, los hechos se detectaron cuando este grupo de personas presentó títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, atribuyéndolos supuestamente a una casa de estudios superiores de Chiriquí, con el objetivo de obtener mayor puntaje en los concursos y asegurar una vacante. La directora de Asesoría Legal, Nilka González, junto con el equipo del Ministerio de Educación, presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Los hallazgos obtenidos a través del Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL) han permitido detectar casos de presuntas irregularidades relacionadas con el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes, la comercialización de vacantes y la supuesta vinculación de funcionarios.

El Meduca también adelanta investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades individuales de quienes estarían implicados en estas irregularidades, las cuales podrían conllevar la suspensión del cargo y la destitución de los funcionarios y docentes presuntamente involucrados