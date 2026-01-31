El magnate Li Ka-shing y su imperio, bajo presión por la disputa global en Panamá

El magnate hongkonés Li Ka-shing y su conglomerado CK Hutchison quedaron atrapados en la rivalidad entre Estados Unidos y China tras anunciar el año pasado la controvertida venta por 19.000 millones de dólares de puertos estratégicos en Panamá.

La familia Li posee el 30 % de CK Hutchison, que controla puertos, comercio minorista, infraestructuras y otros negocios en decenas de países y facturó 61.400 millones de dólares en 2024.

Li era el noveno hombre más rico de Asia, según el índice Bloomberg Billionaires Index en enero, con un patrimonio neto superior a los 42.000 millones de dólares.

Apodado "Superman" por su talento empresarial, el empresario, de 97 años, y sus compañías forman parte de la vida cotidiana en Hong Kong, desde servicios de internet hasta cadenas de supermercados.

La decisión del Tribunal Supremo de Panamá de anular el jueves la concesión de CK Hutchison en el país puso de relieve cómo los puertos de contenedores en ubicaciones geopolíticamente estratégicas se han convertido en una valiosa moneda de cambio a escala global.

- De refugiado a multimillonario -

Li nació en 1928 en la ciudad de Chaozhou, en el sur de China.

Refugiado de la guerra sino-japonesa, huyó de China continental a Hong Kong, donde comenzó un negocio en 1950 fabricando flores de plástico.

En la década de 1960 obtuvo grandes beneficios tras diversificarse en el sector inmobiliario y, en los años siguientes, amplió sus negocios a numerosos sectores.

Li también invirtió en el extranjero, especialmente en los sectores inmobiliario y energético de Canadá en la década de 1980.

Tras la represión de Tiananmen en 1989, se convirtió en el mayor inversor de Hong Kong en China continental, sobre todo en el sector inmobiliario, mientras muchas empresas extranjeras se retiraban.

En los años 1990 mantuvo fuertes inversiones en China continental y cultivó relaciones con la cúpula comunista mientras el país emergía como potencia económica.

Li también respaldó la educación y la sanidad en China con grandes donaciones filantrópicas y mantuvo estrechos vínculos con tres generaciones de líderes chinos, incluido Deng Xiaoping, impulsor de la apertura económica del país.

- Vínculos debilitados -

Esa cercanía con el liderazgo chino se debilitó tras la llegada al poder de Xi Jinping en 2012.

Cuando Xi Jinping asumió el poder, Pekín endureció su control sobre los magnates, incluidos los de Hong Kong, y los medios afines al gobierno criticaron cada vez más las operaciones comerciales y políticas de Li.

En los últimos años se desprendió de importantes inversiones inmobiliarias en China, una decisión interpretada como un intento de lograr estabilidad y reducir la dependencia del continente.

Las expansiones más recientes se enfocan en el extranjero, y CK Hutchison opera actualmente en unos 50 países en telecomunicaciones, puertos, infraestructuras y comercio minorista.

Los medios estatales chinos critican a Li por su aparente decisión de desinvertir en algunos mercados del continente y por supuestamente mostrar simpatía hacia los manifestantes prodemocracia de Hong Kong en 2019.

Las autoridades de Pekín intensificaron la presión sobre CK Hutchison el año pasado, criticando la venta de sus puertos del Canal de Panamá.

El organismo con sede en Pekín que supervisa los asuntos de Hong Kong volvió a difundir un editorial titulado "Los grandes empresarios siempre fueron patriotas ejemplares" tras anunciarse el plan de venta en marzo.

Desde entonces, las negociaciones para la venta de los puertos de CK Hutchison avanzaban lentamente, y los analistas dijeron a la AFP que los factores políticos se convirtieron en un lastre.

El Tribunal Supremo de Panamá determinó que las leyes que permitían a CK Hutchison operar dos de los cinco puertos del canal eran "inconstitucionales", poniendo fin a una concesión de décadas.

La operadora portuaria, Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, afirmó que la decisión "carece de base legal" y amenaza miles de puestos de trabajo.

La autoridad marítima panameña anunció el viernes que la compañía danesa Maersk asumirá temporalmente dos puertos clave que CK Hutchinson operaba en las entradas del canal.