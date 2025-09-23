El ITSE sustenta su presupuesto y alerta sobre el impacto ante recorte para 2026

Autoridades del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) advirtieron sobre las consecuencias para la institución y sus estudiantes ante la reducción del presupuesto para 2026.

El ITSE había solicitado 78 millones de dólares, pero el proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado le asigna solo 21 millones.

“No es al ITSE al que se afecta, sino a los jóvenes que buscan mayores oportunidades. El impacto del 60 % de reducción en nuestro presupuesto de funcionamiento y el 81 % en infraestructura, realmente pone en riesgo el 10 de 10 de Panamá”, expresó Milena Gómez Cedeño, gerente educativa del instituto.

“El ITSE responde a la demanda específica del sector privado, por eso nuestras cuatro escuelas están orientadas a las áreas de mayor necesidad”, agregó.

Por su parte, Ricardo McPherson, secretario general del ITSE, manifestó: “Hemos hecho una proyección sobre cuál sería el impacto en los próximos dos años si se mantienen estas restricciones presupuestarias. Nuestros cálculos indican que vamos a decrecer y a perder un promedio de 800 estudiantes por cuatrimestre, lo que nos sitúa en 2026 con una población de 3 mil estudiantes”.

Y añadió: “A este ritmo, sin apoyo presupuestario, el ITSE no es sostenible y solo podremos operar hasta el mes de abril”.