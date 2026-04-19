El INADEH capacita instructores en energía solar

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que un total de 26 instructores participaron en una capacitación intensiva sobre instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, como parte de la estrategia institucional para fortalecer la formación en energías renovables a nivel nacional.

Según la entidad, la jornada se desarrolló del 14 al 16 de abril de 2026 en el Centro de Formación de Guararé, con la participación de docentes provenientes de 16 centros de formación del país, entre ellos Changuinola, David, La Chorrera, Santiago, Tocumen, Chitré y Panamá Pacífico.

Asimismo, la institución indicó en un comunicado que la capacitación estuvo orientada al programa de “Instalador y Mantenedor de Sistemas Fotovoltaicos” y tuvo como objetivo estandarizar criterios técnicos, actualizar conocimientos y reforzar las competencias metodológicas de los instructores que estarán encargados de formar nuevos técnicos en el país.

Además, durante los tres días de formación, los participantes abordaron temas clave como componentes de sistemas fotovoltaicos, selección y evaluación técnica, normativas de seguridad, metodologías de enseñanza, así como prácticas de instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares.

El director de Formación Profesional, Asdrúbal Ulloa, destacó que “este proceso permitirá garantizar una formación homogénea y alineada con las demandas actuales del sector energético, asegurando que los conocimientos adquiridos sean replicados con calidad en todo el territorio nacional”.

Finalmente, con esta iniciativa, el INADEH aseguró que refuerza su oferta académica en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible, preparando talento humano calificado para un mercado laboral en crecimiento y con alta demanda de especialistas en energías limpias.