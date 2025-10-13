Nacionales

El Gabinete evalúa hoy el presupuesto

El presupuesto contempla B/.8,061 millones para el pago de la deuda pública

ML | Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino.
Yalena Ortiz
13 de octubre de 2025

Las modificaciones al Presupuesto General del Estado para el año 2026 serán examinadas hoy por el presidente José Raúl Mulino y sus ministros en un Consejo de Gabinete extraordinario.

La Asamblea Nacional recomendó al Órgano Ejecutivo que se realicen ajustes en el sector educativo, aumentos a favor de las instituciones de salud y la eliminación de las cifras asignadas a bonificaciones y gratificaciones que no están debidamente sustentadas por leyes especiales.

Según el documento enviado al Ejecutivo, los diputados recomiendan que el presupuesto de inversiones del Ministerio de Educación disminuya en B/. 104.1 millones y que este monto se utilice para aumentar las asignaciones a favor de las universidades oficiales.

También se recomienda incrementar lo designado a la compra de medicamentos e instrumentos quirúrgicos en el Ministerio de Salud; reforzar los recursos para la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y a favor de los albergues de la SENNIAF; destinar fondos para el pago de jubilación de exfuncionarios del MINSEG; e invertir en proyectos de inversión del MIDA y la AAUD a fin de pagar la bonificación y prima de antigüedad al personal de aseo, las “Hormiguitas” y Recolectores; y hacer operativo el Centro Nacional de Imágenes en Técnicas Moleculares (CENETIM). Estas modificaciones totalizan B/. 114.0 millones.

Finalmente, se pide disminuir de B/. 92.4 a B/. 67.7 millones la cifra destinada a bonificaciones e incentivos a funcionarios.

34,901
millones de balboas es el Presupuesto General del Estado para el 2026.
