$!El Gabinete evalúa hoy el presupuesto

Las modificaciones al Presupuesto General del Estado para el año 2026 serán examinadas hoy por el presidente José Raúl Mulino y sus ministros en un Consejo de Gabinete extraordinario.

La Asamblea Nacional recomendó al Órgano Ejecutivo que se realicen ajustes en el sector educativo, aumentos a favor de las instituciones de salud y la eliminación de las cifras asignadas a bonificaciones y gratificaciones que no están debidamente sustentadas por leyes especiales.

Según el documento enviado al Ejecutivo, los diputados recomiendan que el presupuesto de inversiones del Ministerio de Educación disminuya en B/. 104.1 millones y que este monto se utilice para aumentar las asignaciones a favor de las universidades oficiales.

También se recomienda incrementar lo designado a la compra de medicamentos e instrumentos quirúrgicos en el Ministerio de Salud; reforzar los recursos para la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá y a favor de los albergues de la SENNIAF; destinar fondos para el pago de jubilación de exfuncionarios del MINSEG; e invertir en proyectos de inversión del MIDA y la AAUD a fin de pagar la bonificación y prima de antigüedad al personal de aseo, las “Hormiguitas” y Recolectores; y hacer operativo el Centro Nacional de Imágenes en Técnicas Moleculares (CENETIM). Estas modificaciones totalizan B/. 114.0 millones.

Finalmente, se pide disminuir de B/. 92.4 a B/. 67.7 millones la cifra destinada a bonificaciones e incentivos a funcionarios.