El Dr. Franklin De Gracia asume las riendas de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Con la promesa de transformar la historia académica de la unidad formadora de docentes más importante del país, el Dr. Franklin De Gracia González tomó posesión como nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, acompañado por la vicedecana Aida Pombo, para el periodo 2026-2031.

En su discurso inaugural, De Gracia anunció el inicio de una jornada intensa de trabajo orientada a elevar la calidad de la enseñanza y la preparación docente, subrayando que la facultad debe recuperar el liderazgo estratégico que le corresponde en la formación de los profesionales de la educación nacional.

Su propuesta de gestión contempla consolidar a la unidad como un puente de comunicación directa entre las universidades y las autoridades educativas mediante la innovación tecnológica y sólidas alianzas interinstitucionales.

Durante la ceremonia, el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, felicitó a la nueva administración y destacó el respaldo masivo de la comunidad universitaria, señalando que este relevo directivo representaba una renovación largamente esperada para una de las facultades más cruciales para el desarrollo de la nación panameña.

El acto protocolar congregó a una nutrida representación de profesores, estudiantes y personal administrativo, además de destacadas figuras universitarias como el vicerrector de Extensión, Ricardo Him; el vicerrector de Investigación y Posgrado, Jaime Gutiérrez; la decana Támara de Velasco; y el director del CRUSAM, Luis Acosta, quienes respaldaron el inicio de esta nueva etapa enfocada en la excelencia y el trabajo colaborativo.