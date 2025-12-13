El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana

El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, coronel Víctor Álvarez, presentó una denuncia formal, este sábado 13, ante la Fiscalía Metropolitana de Propiedad Intelectual por el uso indebido de su identidad para la difusión de mensajes falsos que buscan afectar la imagen de la institución.

En una nota de prensa de la entidad se informó que, Álvarez acudió a la instancia judicial acompañado del subdirector general, coronel Gonzalo Chan, y del secretario general, teniente coronel José Batista, quienes respaldaron la acción legal emprendida en defensa del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con la institución, estos hechos forman parte de una serie de ataques que no representan la vocación de servicio ni los valores que históricamente han caracterizado a los bomberos panameños, cuya labor está orientada a la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El director general reiteró que el Cuerpo de Bomberos no es un espacio de confrontación, sino una institución noble, histórica y respetada, sostenida por el trabajo diario de los bomberos que, con su compromiso, la dignifican.

“No se tolerarán agresiones internas ni externas. Los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes”, subrayó Álvarez, al reafirmar el compromiso de la entidad con la transparencia, la legalidad y la defensa institucional a través de la verdad y el trabajo constante.