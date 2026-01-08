El ‘bot’ VANESSA contra el dengue en San Miguelito

El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha VANESSA, un bot de WhatsApp con geolocalización diseñado para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la participación comunitaria y la respuesta operativa del control de vectores en el distrito de San Miguelito.

“VANESSA, acrónimo de Vigilancia Activa Inteligente Nacional para la Educación en Salud y Seguimiento de Arbovirosis, es una herramienta digital innovadora que permitirá a la ciudadanía reportar casos sospechosos de dengue y criaderos de mosquitos directamente desde WhatsApp, incorporando ubicación geográfica y datos clave en tiempo real. La iniciativa se implementará entre enero y julio de 2026 bajo un estudio de intervención cuasiexperimental que evaluará su utilidad y adopción en la población”, informó la institución.

La plataforma cuenta con el respaldo tecnológico de Esri Panamá, que permitirá que los datos sea transformados en mapas de calor, reportes estadísticos y tableros operativos, facilitando la priorización de intervenciones en las zonas con mayor riesgo.

“La geolocalización convierte cada reporte ciudadano en inteligencia operativa. No se trata solo de datos, sino de decisiones más rápidas, focalizadas y con impacto directo en el territorio”, destacaron voceros técnicos del proyecto.

San Miguelito registra históricamente una de las tasas más altas de incidencia de dengue en Panamá, influida por factores como el hacinamiento, la gestión inadecuada de residuos y el acceso limitado a servicios de promoción de la salud. VANESSA busca cerrar brechas del sistema de vigilancia tradicional, que depende principalmente de la notificación clínica pasiva, incorporando un enfoque de ciencia ciudadana estructurada.