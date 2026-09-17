El águila harpía “Panamá” celebrará sus 17 años en el Jardín Botánico Summit

“Panamá”, la emblemática águila harpía que habita en el Parque Municipal y Jardín Botánico Summit, celebrará este domingo 20 de septiembre sus 17 años de vida como embajadora de la conservación, por ello la Alcaldía de Panamá ofrecerá una jornada que incluye un programa de ecointercambio, puestos de exhibición ambiental, dinámicas infantiles, recorridos recreativos y un área gastronómica y cultural. La oferta de entretenimiento se completará con la atracción “Summit Xtremo”, que dispondrá de tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar, así como una “Zona de Agua” equipada con inflables y deslizadores para los más pequeños.

El momento cúlmine de la celebración será el tradicional canto del “Cumpleaños feliz” dedicado a esta imponente ave, un acto anual que reúne a miles de visitantes. “Más allá del festejo, la presencia del águila harpía en Summit busca sensibilizar y educar a la población sobre la preservación de esta especie en peligro de extinción, promoviendo el conocimiento y la protección de la biodiversidad nacional mediante experiencias formativas y de esparcimiento”, explicó la institución.

El ave nació el 22 de septiembre de 2009 en el Zoo Miami, Estados Unidos, el ave llegó a las instalaciones de Summit el 15 de junio de 2016 gracias a la gestión conjunta del Patronato de Amigos del Águila Harpía y la Alcaldía de Panamá.