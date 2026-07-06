El agro: base de la economía en Mariato

ml | Mariato es un distrito panameño ubicado en la provincia de Veraguas. Está situado en la costa occidental de la península de Azuero. Tiene una población aproximada de 5,788 habitantes según el último censo. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la economía depende de tres actividades principales. El sector agropecuario emplea a cerca del 61% de sus habitantes. La pesca artesanal, la ganadería y el naciente turismo sostenible completan la base económica de esta región veragüense. Se proyecta como un destino clave para el desarrollo sostenible, impulsando la economía local a través de la inversión privada responsable.