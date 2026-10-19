EE. UU. eleva a $6 millones la ayuda humanitaria tras el sismo

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció un millón de dólares adicionales en asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el terremoto del 9 de octubre, con lo que el compromiso total de su país asciende a $6 millones. Los fondos permitirán a la firma estadounidense Miyamoto International desplegar expertos y tecnología especializada para evaluar estructuras dañadas y apoyar una recuperación segura.

El anuncio se realizó en la Escuela Rosa María Angulo de Arce, en Tonosí, provincia de Los Santos, durante una gira del diplomático por las zonas afectadas. Cabrera estuvo acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos; el director ejecutivo de Miyamoto International, Dr. Kit Miyamoto, y el director de Global Empowerment Mission (GEM), Simón Rodríguez. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos respondió de inmediato cuando nuestros amigos panameños necesitaron ayuda”, afirmó el embajador. “Equipos de rescate, personal militar, organizaciones humanitarias y aliados del sector privado han estado en el terreno brindando resultados concretos. En los momentos difíciles, Estados Unidos dice presente”, agregó.

Durante la jornada, el embajador visitó el hospital rural de Tonosí, donde el personal del Ministerio de Salud le informó sobre los servicios y necesidades tras el sismo. Estados Unidos financió al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para brindar apoyo logístico, incluida la instalación de una unidad móvil de almacenamiento para atención de pacientes. Cabrera también recorrió los albergues temporales de Cigua, en Cañas, y Las Flores, financiados por el Gobierno estadounidense, los cuales acogen a parte de las cerca de 400 personas evacuadas. Allí conversó con las familias, autoridades locales y representantes de la Cruz Roja Panameña y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), además de participar en la entrega de suministros.

Tras el sismo de magnitud 7.7, Washington movilizó un equipo de respuesta ante desastres, especialistas en búsqueda y rescate urbano, expertos en evaluación de infraestructuras y helicópteros Chinook y Black Hawk del Comando Sur, en coordinación con las autoridades panameñas. La respuesta de la IFRC, financiada por Estados Unidos e implementada por la Cruz Roja Panameña, ha movilizado cerca de 30 toneladas de ayuda, incluidas 14 toneladas de insumos de agua, saneamiento e higiene, así como toldas y kits para 2,000 familias en Azuero. Asimismo, helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), apoyados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), han transportado asistencia, mientras que reservas administradas por la ACNUR han provisto materiales de albergue para unas 12,000 personas.

El millón de dólares adicional se suma al aporte inicial de B/. 5 millones y complementa contribuciones del sector privado estadounidense en materia de agua potable, albergues, insumos médicos, transporte y conectividad satelital. Las evaluaciones de Miyamoto apoyarán al Gobierno de Panamá a identificar riesgos estructurales, priorizar intervenciones y planificar una reconstrucción más segura en las comunidades impactadas.