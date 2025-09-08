EE. UU. advierte a países que detienen injustamente a ciudadanos estadounidenses: “Habrá consecuencias”

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó este lunes sobre la firma de una Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a detenciones indebidas en el extranjero.

El informe establece que los gobiernos que incurran en este tipo de prácticas podrán ser designados como patrocinadores estatales de detención injusta, lo que abriría la puerta a sanciones económicas, restricciones de visas y limitaciones en la asistencia extranjera.

Trump envió un mensaje directo a los países señalados: “Liberen a nuestros ciudadanos o afrontarán las consecuencias”. El mandatario aseguró que esta orden “pone fin para siempre a la diplomacia de rehenes” y refuerza el compromiso de Washington con la seguridad de sus nacionales.

El mensaje recuerda que los propios ciudadanos también tienen un papel en su protección y reiteró la importancia de revisar las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado, disponibles en travel.state.gov. Entre ellas, las de Nivel 4: No viajar, consideradas las más graves.

Actualmente, los países con esta clasificación y donde se advierte un riesgo elevado de detenciones injustas son: Birmania, Afganistán, Irán, Rusia, Corea del Norte y Venezuela.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está de regreso más seguro, más estable y más fuerte”, destacó el comunicado difundido por la embajada de EE.UU.