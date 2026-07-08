Drones combaten la delincuencia

a.Rodríguez | El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) anunció la adquisición de 20 nuevos drones como parte de su estrategia para fortalecer las labores de seguridad, vigilancia y prevención del delito en el país. La inversión para este nuevo equipamiento asciende aproximadamente a 300 mil dólares.

El director del SENAFRONT, Larry Solís, informó que, “lanzamos una nueva unidad de compañía, sobre todo para el manejo de drones, para fortalecer el servicio comunitario y preventivo y para nosotros tener esa inyección de la tecnología hacia nuestro servicio. Sabemos que tenemos que poner más unidades de seguridad, como lo mencionó el presidente, y lo estamos haciendo”.

De acuerdo con el director, la implementación de esta nueva tecnología permitirá reforzar la vigilancia en zonas estratégicas, mejorar la capacidad de respuesta de las unidades en el terreno y optimizar las acciones preventivas en favor de la seguridad ciudadana.