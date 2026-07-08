Drones combaten la delincuencia

<span class="mln_uppercase_mln">a.Rodríguez |</span> El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) anunció la adquisición de 20 nuevos drones como parte de su estrategia para fortalecer las labores de seguridad, vigilancia y prevención del delito en el país. La inversión para este nuevo equipamiento asciende aproximadamente a 300 mil dólares.El director del SENAFRONT, Larry Solís, informó que, 'lanzamos una nueva unidad de compañía, sobre todo para el manejo de drones, para fortalecer el servicio comunitario y preventivo y para nosotros tener esa inyección de la tecnología hacia nuestro servicio. Sabemos que tenemos que poner más unidades de seguridad, como lo mencionó el presidente, y lo estamos haciendo'.De acuerdo con el director, la implementación de esta nueva tecnología permitirá reforzar la vigilancia en zonas estratégicas, mejorar la capacidad de respuesta de las unidades en el terreno y optimizar las acciones preventivas en favor de la seguridad ciudadana.