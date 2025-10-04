Dos personas son aprehendidas por homicidio y privación de libertad en Bocas del Toro

Dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con la privación de libertad y el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en la provincia de Bocas del Toro, informó la Fiscalía de Bocas del Toro.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo ayer en la Finca 4, distrito de Changuinola, donde unidades de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron el cuerpo en avanzado estado de desarrollo.

Asimismo, de la entidad detallaro que la víctima había sido privada de su libertad desde el pasado 23 de septiembre de 2025, lo que motivó el despliegue de las investigaciones que culminaron con el hallazgo en el área mencionada.

Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que se mantiene pendiente la ubicación de una tercera persona, presuntamente relacionada con este hecho.