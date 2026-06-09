Dorindo Vega es electo presidente del Consejo Municipal de Panamá

El representante del corregimiento de 24 de Diciembre, Dorindo Vega, fue elegido como nuevo presidente del Consejo Municipal de Panamá durante la sesión de instalación de la nueva junta directiva.

La candidatura de Vega fue presentada por la representante de Ancón, Yamireth Batista. En la votación, Vega obtuvo 18 votos, superando al representante de Pueblo Nuevo, Luis Alexander Pérez, quien recibió cinco votos.

La postulación de Pérez fue realizada por el representante Ismael Henríquez durante el proceso de elección.

Para el cargo de vicepresidenta del Consejo Municipal, la representante de Calidonia, Yatzumaly Worrell, postuló a la representante de Santa Ana, Kira Ponce.