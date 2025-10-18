Donatón por los animales sin hogar se realizará este sábado 18 y domingo 19 de octubre en Panamá

La Donatón por los animales sin hogar, iniciativa que desde 2019 apoya a más de 150 rescatistas y fundaciones en todo el país, se llevará a cabo el próximo 18 y 19 de octubre de 2025. Esta actividad, cuya sede principal es Albrook Mall, busca ayudar a quienes rescatan, rehabilitan, esterilizan y dan en adopción a animales en situación de calle, a pesar de contar con recursos limitados y escaso respaldo.

Con motivo del Día Mundial de los Animales y el mes del Bienestar Animal, se habilitarán decenas de centros de acopio en todo el país, incluyendo Supermercados REY, Melo Pet & Garden, Novey, American Pets, Black Dog, Riba Smith, Romero, VETS, Pet Bello y Vet Family. La meta es recaudar 15,000 kilogramos de alimento y financiar 500 esterilizaciones para perros y gatos.

Además, el domingo 19 de octubre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., se realizará en Albrook Mall Pasillo del Delfín el tradicional Bazar para las Macotas Donatón, con actividades para toda la familia y sus mascotas, como Run Puppy Run, concurso de disfraces de Halloween, pasarela de rescatados y Mini-Yo Peludo. Además, se desarrollará una jornada de adopción de perros y gatos.

La Donatón cuenta con el apoyo de fundaciones aliadas como Fundación La Aldea Animal, Banco Nacional de Alimentos para Animales Rescatados (BANAPAR), Fundación Toribia Rodríguez de Escudero y Fundación Spay/Panamá.

Quienes deseen colaborar con las esterilizaciones pueden hacer transferencias a la cuenta de ahorros del Banco General número 04-79-97-218410-4 a nombre de BANAPAR, o a través de las plataformas Yappy (opción “BANAPAR”) y Cuanto App (“donatonpanama”).