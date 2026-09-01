Director de la Policía advierte sobre el aumento de homicidios y respalda toque de queda

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, hizo un llamado a organizadores y autoridades locales a notificar con antelación todos los eventos públicos, con el fin de coordinar los estudios de seguridad necesarios. “Seguir haciendo los estudios de seguridad con nosotros para verificar los eventos que se van a dar, para poder tener una seguridad de qué cantidad de personas vamos a recibir en esos eventos y así mismo saber en qué momento tenemos que reforzar”, indicó.

Fernández recordó casos ocurridos en el interior del país donde presentaciones de artistas terminaron en hechos violentos. “Recordemos que en el interior hemos tenido varios eventos de artistas que han ido a cantar y lamentablemente han terminado con un homicidio dentro del barrio. Entonces, esos eventos no fueron notificados a la Policía, esos eventos no tienen un estudio de seguridad. Nosotros tenemos que estar informados de esa situación a nivel local y esa es una pieza clave que no solamente la Policía tiene que poner, sino cada uno de los entes locales en cada una de las comunidades tiene que participar del asunto”, señaló.

El director también se refirió al decreto que regula los horarios nocturnos. “Estamos analizando en efecto el decreto que establece los horarios nocturnos de las actividades. Creemos que puede tener una mejora. La intención de nosotros es que ya después de las 3:00 a.m. cualquier situación de fiesta puede desencadenar en otras situaciones negativas”, explicó. Agregó que extender el horario “fatiga más la intención de la Policía”, aunque aseguró que la institución mantendrá sus operativos. “Tenemos que trabajar todo de la mano en una solución integral. Indistintamente la fatiga o no, la vamos a desarrollar igual porque es nuestra tarea y nuestra responsabilidad”.

Aumento de homicidios y acciones operativas

Sobre la seguridad a nivel nacional, Fernández informó que al día de hoy se registran alrededor de 15 homicidios más que el año pasado. “El mes de agosto cerró con cinco homicidios más que el año pasado, tuvimos un mes complicado”, dijo.

Vinculó este incremento a las operaciones antipandillas y contra el microtráfico, las cuales generan disputas por el control de las estructuras criminales. “Estamos siendo efectivos en las operaciones antipandillas, de microtráfico y demás. Esto genera, por supuesto, el tratar de algunos grupos de poder ubicar personas que estamos tratando de capturar para ocupar esos puestos dentro de las estructuras criminales”, sostuvo.

El jefe policial detalló que existen cinco zonas con mayor incidencia donde se ha radicado el crimen organizado y que los trabajos se extienden a todo el país. Citó como ejemplo la gira en Coclé para evitar que los grupos criminales se expandan. “A nivel nacional nosotros como Policía estamos precavidos y verificando cada una de las zonas”, afirmó.

Respecto al doble homicidio ocurrido en Villa Lucre, Fernández indicó que ya hay una línea de investigación a cargo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). “Aún no tenemos aprehendidos; sin embargo, estamos recabando toda la información de los alrededores sobre las cámaras y demás que nos puedan permitir esclarecer esa situación. No es un caso común lo que pasó”, expresó.

Agregó que el crimen organizado “no distingue si hay una persona embarazada o no” y que disparar más de 15 veces busca “mandar un mensaje definitivo dentro de una estructura criminal”.

Toques de queda y trabajo comunitario

Fernández destacó los resultados del toque de queda aplicado en San Miguelito. “El jefe de zona de San Miguelito dio unos resultados. El toque de queda ha sido efectivo sobre los tres sitios que nos han permitido operar. Es algo que estamos exhortando ampliar en otros sitios sin que se afecten temas de comercio, gestiones de ingresos a los municipios, corregimientos y demás”, manifestó.

Señaló que la decisión de la alcaldía “ha dado resultado” y que se han detectado incidencias en otros sitios y horarios que requieren mayor atención.El director insistió en que la seguridad es una tarea compartida. “Nuevamente, como comunidad tenemos que trabajar ese tema. La Policía Nacional no puede cargar con la tarea total, sino también que la comunidad debe pegarse a la Policía Nacional para poder dar información”.

Al finalizar, Fernández calificó como “muy positiva” la reunión sostenida en el Consejo Municipal de Panamá con los representantes. “Han sido satisfactorios los resultados del sacrificio de las unidades de Policía en esas zonas que han desarrollado las dinámicas con nuestros planes operativos que tenemos organizados desde que comenzó la gestión y se han hecho efectivos”, concluyó.