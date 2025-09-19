Director de la CSS responde a neurocirujanos y llama al diálogo

“En materia de insumos y medicamentos, la institución mantiene el abastecimiento necesario”, indicaron de la Caja de Seguro Social (CSS) ante el comunicado emitido por un grupo de neurocirujanos.

Agregaron que, “han realizado las compras correspondientes, está habilitando salas, espacios de cuidados intensivos en la Ciudad de la Salud y continúa los esfuerzos para garantizar la atención a nuestros asegurados”.

Ante este pronunciamiento, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, aseguró: “Soy un hombre de diálogo, estoy abierto a conversar”, al tiempo que los invitó a poner sobre la mesa cualquier inquietud que tengan.

Hoy, 19 de septiembre de 2025, en la Ciudad de la Salud, autoridades de la CSS sostuvieron una reunión con representantes del grupo de neurocirujanos firmantes del comunicado, atendieron sus inquietudes y explicaron el plan de acción que está en ejecución.

Mon agregó que, “si las inquietudes de los neurocirujanos están relacionadas con otros temas, como los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional, dicho órgano es el espacio adecuado para plantear esas consideraciones, y no la emisión de mensajes que puedan generar confusión o alarma sobre la situación de la Caja de Seguro Social”.

Por otra parte, reiteró la invitación a los neurocirujanos para que, al igual que han hecho otros especialistas, se sumen con responsabilidad y sentido de servicio a las jornadas extraordinarias que permitan reducir la mora quirúrgica en su respectiva rama.

Para ello, “la Caja está cumpliendo con el suministro de insumos y el pago de jornadas extendidas de todo el personal involucrado, para que los pacientes no sigan esperando o que deban ser referidos a instituciones privadas”, añadieron.